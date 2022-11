Renzo Schüller pide retorno de Yaco Eskenazi a ‘Esto es guerra’ al ver a Johanna San Miguel

Duración: 00:39

Johanna San Miguel retornó a ‘Esto es guerra’ y se reencontró con Renzo Schüller. Sin embargo, el coanimador del programa de competencias no se mostró feliz por el regreso de su compañera. “No la soporto. Yaco regresa. Que venga quien sea, no me importa”, bromeó. (Fuente: América TV)