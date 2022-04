Ricardo Rondón envía duro mensaje a Pedro Castillo: “El pueblo no es idiota”

Duración: 02:13

Ricardo Rondón se mostró disgustado por el mal manejo del país por parte del gobierno del presidente Pedro Castillo y consideró que “el pueblo no es idiota” frente a las últimas medidas como elevar el sueldo mínimo. “Lo que no hiciste en ocho meses, no lo puedes hacer en 24 horas”, agregó. (Fuente: América TV