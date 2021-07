Alan Castillo compartió un tiktok con Robotina, una guapa y joven venezolana a quien acaba de oficializar como su pareja. En el video canta ‘Si tú me llamas’, un tema de Bella Dose. “Yo sé que tú me extrañas pero lo siento...”, dice la letra de la canción, que podría estar dirigida a su ex y madre de sus hijas, quien lo engañó con su paternidad. Video: Instagram