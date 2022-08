Rosángela Espinoza sobre zapatillas de marca: “Yo no aparento, ese dinero lo invierto en otras cosas”

Duración: 02:24

¡LA TIENE CLARA! Rosángela Espinoza fue cuestionada sobre si se compra zapatillas de marca o no tiene problemas en optar por las ‘bambas’. “Yo no aparento algo que no es”, aclaró la modelo. Además, remarcó que por el momento no se compraría cosas de lujo. “Ahorita lo estoy invirtiendo en otras cosas, como acabo de comprar mi depa, hay que tener bastante personalidad. Como se dice, la marca no te hace, tú eres la original y punto”, expresó. VIDEO: América.