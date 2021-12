Ruby Palomino sorprende al confesar que sigue enamorada de su ex: “Si lo veo con otra, me va a doler” | VIDEO Ruby Palomino sorprendió a todos la noche de este sábado en “El Artista del Año” al confesar que aún no olvida a su expareja. La artista hizo esta revelación cuando contaba de dónde salió su fuerza interpretativa para cantar “El me mintió”. “Para cantar esta canción he tenido que recordar cosas. Cuando esta personas empezó a cambiar lo sentí indiferente, me dolía (...) Amar también es dejar ir y es lo que más me está costando. Si lo veo con otra, me va a doler”, afirmó. (Fuente: América TV)