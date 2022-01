Sergio ‘Checho’ Ibarra rechaza pedido de Lorena Álvarez

Duración: 00:20

Lorena Álvarez fue rechazada por Sergio ‘Checho’ Ibarra para conducir el noticiero de ‘90 Matinal’ ante la ausencia de Pedro Tenorio. “Así como va a Mujeres al Mando y no está Pedro (Tenorio) usted puede quedarse”, destacó la periodista. La respuesta del ex delantero fue que no lo invitaron. (Fuente: Latina TV