Sergio George sobre la rivalidad entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera: “Me siento como el Ben Affleck negro”

Sergio George lamentó la polémica que se desató entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera. Y es que luego de compartir fotos con el famoso productor en un estudio de grabación, Herrera arremetió contra Plasencia. “Me siento como el Ben Affleck negro, lo juro. No entiendo eso. No me gustó cómo se está manejando eso, tampoco era para manejarlo así”, afirmó Sergio. (Fuente: América TV