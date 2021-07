Desde México, Sheyla Rojas accedió a una entrevista con el programa ‘Mujeres al Mando’. Una de las conductoras, la modelo Tilsa Lozano, le preguntó a la exchica reality si le afectaban las críticas por sus excesivos retoques estéticos y ella respondió entre risas “¿Cuál de todos?, no me molesta, sí hay mucha gente que me dice por qué te haces eso, siempre va a haber críticas, he aprendido a tener correa”, sostuvo. Video: Latina TV.