Suu Rabanal defiende al novio de Paula Arias: “Muy amable, muy atento para con ella ¡Y no ha fallado!” | VIDEO Durante la semifinal de “El Artista del Año” y tras explicar qué pasa en su relación con César Vega, Suu Rabanal defendió al novio de Paula Arias, Eduardo Rabanal. Todo ocurrió cuando Gisela Valcárcel le preguntó que pensaba del enamoramiento de su amiga y compañera en la orquesta Son Tentación. “Es mi momento. La veo feliz... ¡Voy a decir puras cosas buenas!... Qué bárbaro el hombre, muy amable y muy atento para con ella. Y no ha fallado, ojo. Si ella es feliz que viva, que no le importe lo que diga el resto”, aseguró. (Fuente: América TV)