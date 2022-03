Tefa Loza envía mensaje a Ignacio Baladán: “Ponte las pilas”

Duración: 04:27

Tefa Loza mostró su nuevo emprendimiento en la repostería y desligó cualquier similitud con el negocio de Ignacio Baladán. “Él solo me busca para hacer ‘TikToks’”, sentenció la guerrera. Sin embargo, no desaprovechó en enviar un mensaje al uruguayo: “Si no se pone las pilas, hay otro que me va a buscar”, añadió entre risas. (Fuente: América TV