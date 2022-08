Tikoker ‘echa’ a Samahara Lobatón y afirma que usa zapatillas bambas

Duración: 01:03

¡ROCHE! George Rubin, tiktoker de moda, analizó las fotos de Samahara Lobatón y afirmó que las zapatillas que usa son “fake” (bambas). “Me doy cuenta de estas Alexander McQueen que se ven muy raras la verdad, muy raras, el pasador de las Alexander McQueen no es así delgado, así que fake (falso). Luego me di con la sorpresa que no es Nike, pero tiene la ‘air’ y no es ‘air force’, es como un híbrido medio raro”, dijo. Mientras que varios usuarios mencionaron a Jefferson Farfán, expareja de su madre Melissa Klug. “Es que es Lobatón, no Farfán”, dijo uno de los internautas. (VIDEO: @notoriusgeorgerubin)