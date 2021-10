Tilsa Lozano se refirió al protagonismo que ha cobrado Edson Dávila, ‘Giselo’, tanto en “América Hoy” y “Reinas del Show”, y le dejó en claro a Gisela Valcárcel que ella es la responsable de que eso hubiera ocurrido. “Yo sé que esto tal vez te choque, lo que voy a decir, pero ese monstruo lo has creado tú”, le dijo la jueza del programa, ante lo que la ‘Señito’ respondió: “Ya no me choca nada, porque yo siempre soy la responsable de todo”.