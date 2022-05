Tula Rodríguez aclara EN VIVO sobre Javier Carmona: “A mí nadie me cambió el estatus social”

Duración: 05:26

Tula Rodríguez apareció en su programa ‘En Boca de Todos’ para aclarar en vivo sobre la herencia que dejó Javier Carmona luego que su exesposa saliera a acusarla de querer quedarse con el 50%. La conductora aseguró que la versión es totalmente falso y resaltó. “Ustedes saben que yo trabajo, a mí nadie me regala la plata, a mí nadie me cambió el estatus social porque nunca me ha interesado”, puntualizó. Video: América TV