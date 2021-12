Tula desata su furia contra Maju Mantilla por regalarle enorme caja vacía

Duración: 03:18

Maju Mantilla quiso sorprender a Tula Rodríguez con un regalo ‘reciclado’ pero dentro de la caja no había nada. Ex miss indicó que le había dejado un mensaje dentro pero ya no estaba, por lo que su compañera se mostró decepcionada y estalló en cólera. Video: En Boca de Todos