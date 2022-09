Tula Rodríguez ‘explotó’ EN VIVO contra Ricardo Rondón: “No hubiera ido al matrimonio de Ethel Pozo”

Duración: 00:53

La conductora Tula Rodríguez se molestó cuando Ricardo Rondón le iba a hacer una pregunta sobre la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. “A mí no me preguntes con quién hubiera ido al matrimonio, yo no hubiera ido, a mí no me metas, prefiero guardarme mi opinión”, dijo. Video: América TV.