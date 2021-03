Tula Rodríguez contó a través de su cuenta de Instagram, como viene manejando el covid-19 tras dar positivo junto a su mamá e hija. La conductora dijo que ella y su hija están bien, pero le preocupa la salud de su mamá. “La que sí está un poco delicadita es mi mamá. Está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales, en clínicas, está todo abarrotado”, expresó. Fuente: [@tulaperu]