Tula Rodríguez tras ver la nueva moda del bralette: “Me pagaban, no mostraba nada gratis”

Duración: 01:18

El conductor de ‘En boca de todos’, Ricardo Rondón, le recordó su época de vedette a Tula Rodríguez luego de comentar la nueva moda del bralette. La conductora no se quedó callada y le respondió a su compañero de programa. “Cuando yo me ponía esa prenda, a mí me pagaban, no lo andaba mostrando gratis”, mencionó. (Fuente: América TV