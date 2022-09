Tula Rodríguez se disculpa con sobrino de Johnny Orosco por preguntarle sobre su padre: “Fui impertinente”

Duración: 02:18

Durante la emisión de ‘En Boca de Todos’, Tula Rodríguez le consultó a Bill Orosco, sobrino del recordado Johnny Orosco, sobre su padre, sin imaginar que el joven no tiene relación con él, ya que respondió tajante. “Yo no tengo papá”. Ante ello, la conductora le pidió disculpas. “Discúlpame no conozco la historia, perdón si he sido impertinente, mi amor”, dijo. VIDEO: AMÉRICA TV