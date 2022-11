Xoana González revela que fue ‘choteada’ por Fátima Segovia y Romina Gachoy

Duración: 03:24

Xoana González, modelo argentina que destaca en OnlyFans, realizó una dupla con Olenka Zimmermann para las redes sociales dedicado a adultos. Sin embargo, la platense reveló que también invitó a Fátima Segovia y Romina Gachoy, pero no tuvo respuesta de ambas jóvenes. “Yo voy a decir la verdad. También invité a ‘La Chuecona’ y Romina Gachoy. ‘La Chuecona’ me choteó. No me contestó. Romina lo pensó”, destacó. (Fuente: Latina TV)