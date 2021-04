La salsera no quiso darle relleno a los comentarios de Daniela Darcourt cuando indicó que ella cobra más que la intérprete de ‘Cobarde’. “Está de más que quién cobra más o no. Ahorita los que tenemos trabajo somos bendecidos y no importa quien cobra más o cobra menos, lo importante es darle alegría al público, a la gente que en estos momento tanto necesita” (Video: América Tv)