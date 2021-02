Celeste Pareja, conocida como la ‘Yahaira de TikTok’ aseguró que no busca imitar a nadie y menos a la salsera. “Yo jamás busqué parecerme a la artista con la cual me comparan. Ella es una gran cantante y una gran bailarina, pero no busco imitarla. Yo bailo porque me gusta y los gestos que hago al bailar no son forzados”, dijo la joven que alcanzó los 200 mil seguidores en la red social. (Video: TikTok)