Melissa Peschiera, conductora de ‘Domingo al día’, habló sobre Yahaira Plasencia, quien se escondió en una maletera de un auto para evitar ser intervenida por la Policía por armar una fiesta por su cumpleaños en una casa de Cieneguilla. “Qué verguenza que te encuentren en la maletera hecha bolita huyendo de la autoridad. No pues así no, por ahora no se puede celebrar, no hay reuniones”, dijo. (Video: Domingo al día/América Televisión)