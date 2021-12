La salsera pidió unos minutos a Gisela Valcárcel antes de iniciar su presentación para expresarse hacia su productor musical. “Sergio entro a una parte tan importante de mi vida, no solo en lo musical, sino que me ayudo muchísimo a entender y ver esto como un negocio .Él sabe todo lo que he pasado, y yo le conté de la a hasta la z, los errores que he cometido, y él siempre tuvo palabras de motivación y apoyo hacía mi. Él sabe que este 2021 ha sido un año bastante complicado para mí, siento que he tropezado mucho, más de la cuenta, pero cada una de esas cosas me hizo más fuerte, disciplinada y madura. Quiero agradecerte Sergio, Danilo mi manager, mi familia, por siempre estar conmigo y no soltarme”, afirmó.