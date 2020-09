Alejandra Baigorria no resistió no ser elegida en el equipo de los Combatientes y por ello se ‘mandó con todo’ contra ellos, especialmente contra Pancho Rodríguez. “Los Combatientes para mí murieron por culpa de Pancho Rodríguez. Ese que ahí, no tiene ni voz ni voto”, manifestó muy molesta ‘la rubia de Gamarra’, luego que el chileno prefirió escoger a Karen Dejo antes que a ella para el equipo. (EEG / América)