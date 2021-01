En su presentación en esta nueva temporada de Esto es Guerra, Angie Arizaga reveló porque no continuó en Combate. La popular ‘Negrita’ manifestó que no fue su decisión salir de Combate, es más, contó que fue muy triste del reality de ATV. “No me acuerdo muy bien, fue una decisión de la producción que no continúe. Creo que me sacaron por poner a una parejita o algo así”, contó. ( VIDEO: América)