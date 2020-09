Las integrantes de ‘Esto es guerra’, Michelle Soifer y Ducelia Echevarría protagonizaron una pelea en pleno programa en vivo debido a que la popular ‘Michi’ no quería realizar el ‘Reto de altura’, Ducelia intervino con el fin de animarla: “Ya sabes por qué los guerreros me eligieron a mí”. Ante este comentario, Michelle se molestó y gritó: “Pueden cortarle el micro a esa fea”. Ducelia quedó ofendida y se quejó ante las cámaras de América Espectáculos: “Todos tenemos derecho de hablar en este programa no solamente ella”.