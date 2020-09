Jazmín Pinedo aseguró que la única operación estética que se realizó fue un aumento de pechos, cuando tenía ‘veintitantos’ años, para ingresar al grupo Las Vengadoras. “Imagínate Tilsa y Mari Cris,.... Me las operé, hoy me arrepiento. He conversado con mi cirujano para que me las saque, porque me molestan mucho. Yo tengo escoliosis, me pesan”, explicó. (En Boca de Todos/ América)