La conductora de ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel se animó, a mostrar a sus más de un millón de seguidores en Instagram, que domina el skate como la hace Shakira. Por eso, publicó un video haciendo alarde de sus cualidades y como música de fondo se escucha ‘Girl like me’. “¡Qué osadía la mía! Ok... no seré Shakira ni en mis mejores sueños, pero eso sí... me encanta el Skate como ella”, escribió en su red social. (Fuente: Instagram @johanna_san_miguel_dammert)