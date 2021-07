Luego que los combatientes prefirieran ganar 150 puntos a la posibilidad de que Pancho Rodríguez regrese al equipo, este último señaló estar dolido, sin embargo, dijo que Mario Hart siempre será su capitán. Así lo dijo luego que Johanna San Miguel le pidiera decir qué sintió al no ser elegido. “Es una situación complicada porque yo quiero estar allí soy combatiente de corazón... Allí dicen que los chicos sudaron la camiseta, pero yo también la he sudado... Años llevo sudando la camiseta. Por ese sentido me duele”, dijo el guerrero. (América TV)