Pancho Rodríguez se mostró decepcionado de Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría por decir que ahora que paso a los Guerreros, ‘Said Palao le va a ganar’. “Me duele en el corazón y se los digo, que hayan dos persona de Combate, Ducelia y Alejandra, acaban de decir ‘Bueno ahora Pancho es Guerrero, Said le va a ganar. Al final no sé si me querían o no”, manifestó. (América