Rafael Cardozo se vio muy ofuscado en Esto Guerra, luego que el experimentado locutor Mr. Peet le pidió explicaciones por no poner todo su esfuerzo en un juego ante Said Palao, debido a una lesión a la lumbar. “Usted respeta al otro que tiene el hombro mal, ¿Por qué no me respeta a mí¡?”, le reclamó ‘el hombre increíble’. Pese a ello, igual le bajaron dos puntos al equipo de los Combatientes. (Video: América)