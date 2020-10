La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza protagonizó una estrepitosa caída en uno de los retos del reality. Tal fue la magnitud que la producción le preguntó si todo estaba bien a lo que Rosángela respondió que no le dolió nada. “La verdad es que me he divertido en el juego y esa caída no me dolió, no me hice nada, digna hasta el final (risas)… En serio no me dolió nada, lo que pasa es que nosotros ya tenemos reflejos en caídas”, dijo la combatiente para América Espectáculos.