El integrante de los Combatientes Said Palao realizó un arriesgado salto de espaldas en el desafío ‘Salto al vacío’ y por ello fue sentenciado por el severo tribunal de EEG. La pareja de Alejandra Baigorria reconoció que el salto no le salió bien y pidió disculpas por lo sucedido; sin embargo el tribunal no dudó en sancionarlo. (América)