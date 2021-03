El cantautor peruano, Ezio Oliva recordó uno de sus momentos más vergonzosos en su carrera como cantante. Así lo dijo al responder las preguntas de sus curiosos seguidores en Instagram. Uno de ellos le preguntó si alguna vez se había olvidado las letras de sus canciones y él le respondió: “No solo me quedé en blanco en un concierto, porque suele pasar que me olvido las letras, la cambio, invento, me río en el momento, sino que me olvidé la letra en televisión nacional, qué horrible”, dijo tapándose los ojos y lamentándose por lo ocurrido. (Fuente: Instagram @eziooliva)