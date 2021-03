El cantante Ezio Oliva alertó a todos sus seguidores que existe una cuenta falsa en Facebook con su nombre y pidió que no envíen nada porque él no maneja esa cuenta. También solicitó a sus seguidores avisarle si existen otras cuentas falsa en redes sociales con su nombre. “Saben que mis redes sociales están siempre abiertas… Si alguien les está pidiendo dinero, fotos, videos íntimos o lo que sea, no le crean, no manden. Si sale mi nombre o el de mi esposa por favor escríbanme, avísenme”, dijo preocupado el cantante. (Fuente: Instagram @eziooliva)