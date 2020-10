La página de Facebook ‘UNFV página oficial derecho y ciencia política oficial’ difundió un video de un profesor universitario que estaba “harto” de que los alumnos no estudien y evaluaría su renuncia. “El problema es de ustedes, pobre país, va a confiar la gente en ustedes sus problemas. Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente”, dijo el catedrático. (Video: Facebook UNFV página oficial derecho y ciencia política oficial).