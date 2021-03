La conductora de televisión y empresaria, Gisela Valcárcel quedó asustada por la cantidad de gente que vio en la calle este último sábado en plena pandemia cuando salió a hacer algunas diligencias urgentes. “Cuánta gente hay en las calles… Por favor cuidémonos, no salgamos porque sí, corremos graves riesgos, la gente sigue muriendo, no hay oxígeno, no hay camas UCI”, dijo Gisela Valcárcel en su red social. (Fuente: Instagram @ giselavalcarcelperu)