El modelo y emprendedor, Guty Carrera cansado de las acusaciones de quienes le dice que solo lo conocen porque fue infiel hizo un video donde aclaró las dudas. “A ti solo te conocen porque fuiste infiel. Estuviste en mi relación, viviste lo que yo viví, escuchaste lo que yo escuché. No soy el malo de la película. No hice el ridículo en televisión nacional solo para que tú te diviertas, solo guardo secretos para no arruinar reputaciones”, dijo Guty Carrera en video que publicó en Instagram y Tik Tok. (Fuente: Instagram @ gutycarrera)