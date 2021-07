Antes de su presentación para salir de sentencia en “Reinas del Show”, Jazmín Pinedo se pronunció sobre la batalla legal que tiene con Latina, luego que le ganaran en primera instancia la demanda por haberse ido a otro canal (América TV) pese a tener un contrato vigente. “Me gustaría dejar en claro que esto no ha terminado (...) Han despetrado al león (...) Siempre que alguien ha intentado hacerme daño, no me ha pasado nada malo, así que confío en que yo no he hecho nada malo y que al al final las cosas van a salir a mi favor”, advirtió.