El cantante colombiano Sebastián Yatra quedó encandilado por el challenge que realizó Luciana Fuster en Instagram de su tema ‘A dónde van’ y no dudó en compartirlo en su muro de dicha red social. Luciana emocionada señaló en América Espectáculos: “Olvídate, feliz es poco. Imagínate estar allí cuando tiene 24 millones de seguidores y obviamente siempre lo he escuchado. Agradezco que me haya publicado en su muro”.