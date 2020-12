Las hermanas Copello, María Pía y Anna Carina se juntaron con el cantante venezolano Nacho en Miami y grabaron el challenge de su tema ‘Contigo’. La exconductora de TV arrasó en Instagram porque en a penas una hora de publicado el video ya suma cerca de 100 mil reproducciones. “Las cosas que no se planean salen mejor. Ayer tuve la oportunidad de juntarme con @nacho y no solo canta increíble, si no también baila muy bien”, escribió María Pía en su red social. (Fuente: Instagram @ piacopello)