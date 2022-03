Duración: 01:59

En plena ceremonia de los premios Oscar, Will Smith golpeó al comediante Chris Rock por hacer una broma sobre la calvicie de su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith. Sin embargo, el look de Jada no se debe a una elección estilística, sino a una condición llamada alopecia areata. ¿Qué es y por qué se produce? Te lo contamos en este video.