En una secuencia de ‘En boca de todos’, Michelle Soifer aseguró que no se realizó ningún retoque estético, algo que ni Karen Dejo ni los conductores del programa podían creer. “Yo te voy a contar todo. Yo no me he hecho nada. O sea, solamente una cortadita de estómago, nada más”, dijo la participante de ‘Esto es Guerra’. (Video: En boca de todos/América Televisión)