Público ‘arrasó' con oferta de panetones a S/. 4.90 en supermercado

Duración: 00:14

NO DESAPROVECHARON LA OCASIÓN. Un video de TikTok en el que se puede ver a los clientes de un supermercado comprando panetones de una conocida marca, a solo S/. 4.90, se volvió viral en las redes sociales y es que no todos los días se puede apreciar una oferta como esta. En el video se puede ver a los clientes llevando dos y hasta tres panetones, que no se vendieron en Navidad. (@mauroestefano2)