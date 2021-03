Luego de que el tribunal de ‘Esto es guerra’ le quitara puntos a los combatientes porque Rosángela Espinoza dejó entrever que la producción hizo trampa para que ganaran los guerreros con la frase: “La parte de la argolla estaba enredada y no podía abrirla. Entonces, si van a hacer esas trampas no me pongan a competir”. Rebeca Escribens no se quedó callada y opinó sobre su actitud. “Rosángela es super competitiva. Ella entra al programa y entra con todo... A veces siento que crees que todo el mundo está en tu contra y no es así”, dijo. (Fuente: América TV)