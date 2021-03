La conductora de América Espectáculos recordó su paso por la segunda versión del desaparecido programa ‘Utilísimas’. Pese a su gran esfuerzo, Rebeca contó que solo duró tres meses en la conducción. “A los 24 años yo estaba en la segunda versión de ‘Utilísimas’, luego me botaron… Yo iniciaba mi trabajo como conductora, a veces no podía hilar ni dos palabras juntas, pero después de seis me llamaron de recursos humanos para agradecer mi participación”, dijo entre risas la conductora. (Fuente: América TV)