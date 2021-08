Gisela Valcárcel reveló que le escribió un mensaje a Allison Pastor para conversar con ella y pedirle disculpas, tras la controvertida renuncia de la esposa de Erick Elera a Reinas del Show. Sin embargo, la llamada ‘Reina de la Televisión’ agregó que no recibió ninguna respuesta de la exparticipante. “No, no me ha comentado (respondido)”, afirmó ‘la rubia’ antes de pedir disculpas en cámaras. (América TV)