Pese a que Sedapal había anunciado que el domingo 12 de setiembre iban a reponer el servicio de agua potable en el distrito, esto no sucedió desatando la molestia de los vecinos que desde hace varios días no cuentan con este servicio. Al respecto, el alcalde de Lima Jorge Muñoz, lamentó que la empresa de agua potable no haya reestablecido el servicio y que es probable que esta situación se extienda hasta el próximo jueves. (TV Perú Noticias)