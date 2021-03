La cantante peruana, Stephanie Valenzuela, radicada en México, aconsejó a sus seguidores tomar en serio el descanso, mucho más si han venido trabajando duro, como fue su caso, que desde hace dos semanas no para con la promoción de su nuevo tema ‘El perdón’. Se tomó el sábado para dormir y despertó a las 8 de la noche y señaló: “Muchas veces es bueno tomar un relajo… A veces descansar es ganar tiempo, así que no se esfuercen. Al menos no se castiguen tanto pensando que están perdiendo el tiempo si descansa. El descanso es un impulso para ir más lejos”, dijo. (Fuente: Instagram @tefivalenzuela)