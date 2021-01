La joven cantante, Susan Prieto sorprendió a sus seguidores en Instagram el revelar que evalúa someterse a una cirugía de aumento de senos. “Lo he pensado cuando me reuní con un cirujano lo sugirió, pero la verdad aún no sé si me operaré”, contó Prieto en el juego ‘Verdadero o falso’ de Instagram. También confesó que no tiene ninguna cirugía en el rostro y que jamás ha sido infiel. (Fuente: instagram @ susanprietooficial)